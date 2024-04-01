Семилетнюю девочку придавило рухнувшим бетонным забором в Мытищах

В Мытищах бетонная плита забора рухнула на семилетнюю девочку, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел 1 марта в Рупасовском переулке в Мытищах, на ребенка 2016 года рождения обрушилась бетонная плита забора. Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, спасти ее не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства, прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних и действиям ответственных должностных лиц. В администрации городского округа Мытищи провели изъятие документов, содержащих информацию о земельном участке.

В середине марта в Аксайском районе Ростовской области ребенок попал в больницу после обрушения качелей на детской площадке, конструкция начала шататься и рухнула прямо на двух девочек, одну из них успели оттащить очевидцы, вторая получила травмы.

Ранее в Петербурге детей едва не придавило сценой на праздновании Масленицы.