В Петербурге подростки затащили первоклассника на стройку и проломили ему голову

В Приморском районе Петербурга группа подростков жестоко избила младшеклассника. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на Дальневосточном проспекте в Петербурге, с заявлением в полицию обратилась мать семилетнего мальчика. Женщина сообщила, что ее сына насильно затащила на стройку группа подростков, школьники жестоко избили ребенка и проломили ему голову.

Подростки не давали ему позвонить, пострадавшему удалось сбежать от своих мучителей, обстоятельства произошедшего и личности участников избиения устанавливаются.

Накануне в поселке Рощино Ленинградской области неизвестный мужчина набросился на подростка с молотком и распылил мальчику в лицо перцовый баллончик. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей.

Ранее под Нижним Новгородом пьяная девушка-подросток напала на курсанта из-за формы.