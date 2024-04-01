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Мужчина избил подростка молотком и распылил ему в глаза перцовый баллончик

«78.ru»: в Ленобласти мужчина с молотком напал на подростка

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Shutterstock

В поселке Рощино Ленинградской области неизвестный мужчина набросился на подростка с молотком и распылили мальчику в лицо перцовый баллончик. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Шалавина, между 13-летним школьником и взрослым мужчиной возник конфликт. Незнакомец напал на мальчика, ударил его по шлему молотком, распылил ребенку в лицо перцовый баллончик, повалил его на землю и начал избивать.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей. Отец школьника обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Полиция разыскивает подозреваемого и выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новосибирске женщина избила подростков, которые шумели в подъезде.

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