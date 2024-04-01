Путин поручил защитить от обстрелов бригады скорой помощи в приграничных регионах

Президент России Владимир Путин поручил защитить бригады скорой помощи в приграничных регионах от обстрелов. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Исполнители — правительство Российской Федерации и исполнительные органы Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР.

Они должны обеспечить оснащение автомобилей медицинских работников выездных бригад скорой помощи средствами индивидуальной защиты и защиты транспорта, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы. Речь идет о медиках, работающих на территориях населенных пунктов, входящих в 15-километровую зону от линии боевого соприкосновения, а также на прилегающих к ним территориях.

Доклад необходимо представить до 27 апреля и далее один раз в шесть месяцев.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы перечисленных регионов.

28 марта Путин заявил, что вопросы безопасности в новых регионах РФ будут решены.

Ранее Путин поручил увеличить затраты на научные исследования.