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В России начнут награждать за волонтерскую помощь участникам СВО

Путин предложил учредить нагрудный знак за волонтерскую помощь участникам СВО

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Организация поддержки многодетных семей «Благополучие»

Президент России Владимир Путин предложил Народному фронту (ОНФ) учредить памятный нагрудный знак для волонтеров, оказывающих помочь участникам специальной военной операции и их семьям. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Предложение главы государства носит рекомендательный характер. Оно должно быть проработано до 27 апреля 2024 года.

Также 20 марта заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов предложил предоставить учащимся медицинских вузов возможность проходить практику в зоне СВО. По его словам, этот вопрос нужно решать на уровне учебных заведений.

Впервые вопрос практики студентов в зоне проведения спецоперации подняли на встрече Путина с избирательным штабом. Главе государства рассказали, что учащиеся не могут проходить практику, выполняя волонтерскую работу, после чего он пообещал уладить этот вопрос.

Ранее российские врачи рассказали об уникальных операциях в зоне СВО.

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