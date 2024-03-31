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Тысячи активистов потребовали досрочных выборов в Израиле

В Израиле около 100 тыс. активистов у парламента потребовали досрочных выборов

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Susana Vera/Reuters

Тысячи активистов собрались у здания парламента в Иерусалиме с требованием проведения досрочных выборов в Израиле и немедленного заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа. Об этом сообщает портал Ynet.

По информации источника, около 100 тыс. человек принимают участие в митинге, который стал самым массовым в Иерусалиме с начала нынешней эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.

Отмечается, что активисты требуют провести досрочные выборы до годовщины атаки ХАМАС, заключить сделку по заложникам и отменить каникулы парламента.

31 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что проведение досрочных выборов в стране парализовало бы страну и заморозило бы переговоры по освобождению заложников палестинского движения ХАМАС на шесть-восемь месяцев.

В этот же день Нетаньяху заявил, что Иерусалим утвердил оперативные планы для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

До этого член палаты представителей конгресса США Тим Уолберг сказал, что Соединенные Штаты не должны поставлять гуманитарную помощь в сектор Газа, вместо этого стоит сбросить на анклав ядерную бомбу.

Ранее в конгрессе США назвали Нетаньяху маньяком, которого нужно сместить.

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