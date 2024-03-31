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В ФРГ оценили уровень подготовки к кибератакам

Глава ведомства информбезопасности Платтнер: ФРГ плохо готова к кибератакам

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Global Look Press

Глава Федерального ведомства по безопасности информационной техники ФРГ Клаудиа Платтнер заявила, что Германия не готова к масштабным хакерским атакам. Об этом она рассказала в интервью Der Tagesspiegel.

Чиновница посетовала, что в Германии нет структур, которые могли бы координировать усилия по противодействию кибернападениям в чрезвычайной ситуации.

«Причем мы обязательно в этом нуждаемся. Мы не можем по 16 раз созваниваться, чтобы выяснить, что где происходит», — заявила Платтнер.

По ее словам, если в результате киберинцидента будет выключен свет в крупном городе, то в стране пришлось бы организовать кризисный штаб и попытаться получить общую картину происходящего. Чиновница считает, что сейчас власти к такой ситуации не подготовлены, подобная координация не отработана.

До этого сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц пользуется пневмопочтой XIX века для доставки секретных документов в офис из-за страха перед российскими хакерами и шпионской угрозой со стороны Москвы. Эксплуатация подобной системы обходится в €15 тыс. в год, а ежемесячно устройством доставляется до 1000 писем, отмечается в материале. Речь идет о документах, которые, «как правило, являются срочными, и которые нельзя переслать в электронном виде или через курьерскую службу из-за секретности», заявил представитель правительства Германии.

Ранее Шольц призвал Путина вывести войска с Украины.

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