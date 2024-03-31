СК проверит связи всех фигурантов по теракту в «Крокусе»

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил изучить связи всех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Председатель СК России поручил продолжить сбор и анализ доказательств, акцентировав внимание на необходимости изучения связей каждого из фигурантов уголовного дела для установления всех организаторов и заказчиков преступления поименно», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что Бастрыкин также проверил работу следователей, криминалистов и экспертов на месте происшествия.

До этого Бастрыкин заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что расследование теракта в «Крокус Сити Холле» было успешно завершено, а также была восстановлена хронология событий.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее школьник Ислам рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.