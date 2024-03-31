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Петербургский школьник на самокате угодил под колеса внедорожника

«Фонтанка»: в Петербурге школьник на самокате попал под колеса BMW

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Shutterstock

В Петербурге 10-летний школьник на самокате выехал на дорогу и попал под колеса внедорожника. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительной информации издания, инцидент произошел 30 марта на Большой Монетной улице. Третьеклассник на самокате выехал на дорогу вне пешеходного перехода и угодил под колеса BMW X5, за рублем которого был 39-летний мужчина.

Пострадавшего мальчика госпитализировали. Врачи диагностировали у него закрытую травму живота, ушибы печени и почки, сообщает «Фонтанка». Его состояние оценили как среднетяжелое. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого в Калужской области шесть человек пострадали в ДТП с тремя иномарками. Водителей и пассажиров автомобилей доставили в медицинское учреждение в состоянии различной степени тяжести.

Ранее устроивший пьяное ДТП россиянин сбежал на СВО, но испугался и стал дезертиром.

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