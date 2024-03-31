Родители террориста принесли соболезнования родственникам жертв в «Крокусе»

Родители одного из террористов, напавшего на «Крокус Сити Холл», Далерджона Мирзоева принесли свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим в теракте. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я приношу свои соболезнования матерям, сестрам погибших, пострадавшим людям. Не верю, что мой сын мог это сделать», — сказала мать Мирзоева.

Соболезнования выразил и отец обвиняемого.

Агентство отметило, что родители Мирзоева проживают в 35 километров от Душанбе. По словам журналистов, отец и мать террориста настороженно отнеслись к журналистам и говорили с ними неохотно.

До этого вторая супруга отца обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова Кумри Сафарова сообщила, что полиция пришла в их квартиру в четыре часа утра 23 марта. По ее словам, вечером 22 марта они из интернета узнали о стрельбе в «Крокусе», однако о какой-либо причастности сына ее мужа речь не шла. Об этом сообщили полицейские, пришедшие в четыре часа утра к ним в дом. По словам женщины, ее супруг и его племянник спали.

Также бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон заявлял, что именно западным странам был выгоден теракт в «Крокусе», его целью было ослабить военное и политическое влияние РФ.

Ранее был раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе».