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Россияне провели девятый день после теракта в «Крокусе»

В России провели памятные мероприятия на девятый день после теракта в «Крокусе»

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Evgenia Novozhenina/Reuters

На девятый день после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» у народного мемориала в Красногорске провели панихиду и благотворительный концерт. При этом у стен концертного зала зажгли фигуры журавлей из свечей, символизирующих людей, которые погибли во время нападения террористов.

Концерт рядом со зданием «Крокуса», посвященный памяти погибших, начался с минуты молчания. Мероприятие началось в 19:52 мск — примерно в это время 22 марта четверо вооруженных автоматами мужчин вошли в концертный зал.

Фигуры журавлей выложили возле стихийного мемориала на территории парковки «Крокуса». Во время минуты молчания перед выступлением оркестра под руководством дирижера Валерия Гергиева на фасаде здания включили ролик с летящими в небо журавлями.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По версии следствия, преступление провели четверо мужчин, которые были задержаны утром 23 марта в Брянской области при попытке побега на автомобиле. Их арестовали до 22 мая. По последней информации подмосковного главка МЧС, в результате теракта погибли 144 человек.

Ранее был раскрыт изначальный план теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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