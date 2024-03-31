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В МВД заявили, что террористами в «Крокусе» могли управлять с помощью чипов

Советник главы МВД Овчинский: боевиками в «Крокусе» могли управлять через чипы

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Советник министра внутренних дел России Владимир Овчинский в эфире Первого канала заявил, что террористами в концертном зале «Крокус Сити Холл» управляли с помощью вшитых чипов. Об этом сообщает Telegram-канал «Ленты.ру».

Овчинский полагает, что террористам «отключили сознание». Генерал-майор уверен, что с помощью нейробиологии можно управлять людьми.

«В комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое это самое… программирование! И, возможно, это покажет экспертиза: чипы вставлены!» — поделился Овчинский.

Он добавил, что за терактом в «Крокус Сити Холле» стоит не «какая-то группа псевдо-ИГИЛа» (организация запрещена в России), а западные спецслужбы, ведь только им под силу использовать чипы для управления террористами.

До этого филиал террористической группировки ИГИЛ опубликовал отчет, где изложил свою версию происшедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

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