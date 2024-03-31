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В Сирии взорвалась заминированная машина, есть погибшие и пострадавшие

В сирийском Аазазе при взрыве заминированного автомобиля погибли семь человек

В городе Аазаз на севере Сирии взорвался автомобиль, семь человек погибли, более 30 — пострадали. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

«Семь человек погибли, по предварительным данным, в результате взрыва, произошедшего посреди рынка в городе Азаз, который находится под контролем турецких «боевиков Национальной армии», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, взрыв осуществили два человека, которые заминировали автомобиль посреди рынка.

До этого заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов заявил, что члены незаконных вооруженных формирований усилили диверсионную активность в Сирии. По его словам, 9 марта при отражении атаки боевиков в провинции Алеппо ВС Сирии ликвидировали не менее четырех террористов.

Ранее ВКС России уничтожили место базирования боевиков в Сирии.

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