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Стало известно о состоянии детей, которых сбили покидавшие «Крокус» террористы

Дети, которых сбили покидавшие «Крокус» террористы, идут на поправку

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Максим Блинов/РИА Новости

Пострадавшие в ДТП с террористами, которые покидали «Крокус Сити Холл» уже пошли на поправку. Об этом сообщил отец детей, передает ТАСС.

«Больше всего пострадал мой пятилетний сынишка. Врачи над ним колдовали всю ночь. Он уже переведен из реанимации к своей сестре в палату», — сообщил отец детей.

По словам мужчины, его семья почувствовала поддержку страны.

До этого сообщалось, что в сеть попали кадры побега террористов из «Крокус Сити Холла», сделанные камерами видеонаблюдения. Сообщается, что автомобиль припарковался около концертного зала в 19:57 и выехал оттуда где-то через 15 минут.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком на руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

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