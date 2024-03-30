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82-летняя женщина упала с третьего этажа в шахту лифта

Пожарные достали упавшую в шахту лифта с третьего этажа 82-летнюю женщину

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МЧС России

В Иванове 82-летняя женщина упала с третьего этажа в шахту лифта на кабину. Об этом сообщает в Telegram-канале ГУМЧС по региону.

«В 14:20 поступило сообщение о происшествии. На момент прибытия дежурного караула 3 пожарно-спасательной части было установлено, что с третьего этажа в шахту лифта на кабину упала бабушка 1941 г.р.», — говорится в публикации.

Пострадавшая госпитализирована в областную больницу.

25 февраля четырехметровая вывеска банка в Москве упала на 75-летнюю пенсионерку на Свободном проспекте в Москве.

Незадолго до этого под угрозой оказалась жизнь пожилой женщины из Коми. Теряющая память пенсионерка чуть не получила обморожение, выйдя из дома без верхней одежды.

22 февраля из квартиры в Невском районе Петербурга с тяжелыми ожогами госпитализирована пожилая женщина, на пенсионерке загорелась одежда во время готовки.

Ранее москвич сломал нос пенсионерке.

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