В Иванове 82-летняя женщина упала с третьего этажа в шахту лифта на кабину. Об этом сообщает в Telegram-канале ГУМЧС по региону.

«В 14:20 поступило сообщение о происшествии. На момент прибытия дежурного караула 3 пожарно-спасательной части было установлено, что с третьего этажа в шахту лифта на кабину упала бабушка 1941 г.р.», — говорится в публикации.

Пострадавшая госпитализирована в областную больницу.

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