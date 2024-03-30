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Суд знал о подозреваемом в захвате заложников в Нидерландах

Подозреваемый в захвате заложников в Нидерландах был известен правоохранителям

Главный прокурор Восточных Нидерландов Мартина Кунст заявила, что судебные органы знали личность задержанного по делу о захвате заложников в городе Эде, но мотив действий злоумышленника не установлен. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам прокурора, задержанный признавался виновным в угрозах, но о них Кунст умолчала.

«В ближайшее время мы проведем обширное исследование этого вопроса, а также психического состояния подозреваемого», — сказала Кунст.

До этого сообщалось, что все заложники, которых удерживали в кафе нидерландского города Эде, освобождены. Задержан один подозреваемый, его увезли в наручниках. Уточняется, что террористических мотивов не прослеживается.

30 марта в популярном кафе в городе Эде (провинция Гелдерланд) произошел захват заложников. Сообщалось о прибытии на место происшествия сотрудников полиции, служб экстренной помощи и пожарных. Жителей окрестных домов эвакуировали.

Ранее в Петропавловске-Камчатском 32-летний ветеран спецоперации взял заложницу.

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