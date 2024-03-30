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В СК заявили об установлении личностей 134 погибших при теракте в «Крокусе»

СК удалось установить личности 134 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»

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На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта в красногорском «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в докладе следственной группы СК РФ.

Там отмечается, что по другим жертвам трагедии в подмосковном концертном зале проводятся генетические экспертизы.

Доклад о ходе расследования теракта был заслушан председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным во время совещания с коллегами. Там также присутствовали первый зампредсед СК РФ Э. В. Кабурнеев и руководитель Главного следственного управления СК РФ Д. В. Колесников.

Бастрыкин обратил внимание на необходимость установления всех деталей событий, предшествовавших теракту. По его словам, это позволит установить весь круг соучастников, а также его организаторов и заказчиков.

Руководитель следственной группы отметил, что работа следователей, криминалистов и экспертов ведется в круглосуточном режиме, проводятся следственные действия.

До этого в Кремле заявили, что Путин глубоко переживает трагедию в «Крокус Сити Холл».

Ранее в России прошли акции памяти о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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