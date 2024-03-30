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Екатеринбургский торговый центр эвакуировали из-за пакета с забытыми вещами

В Екатеринбурге ТЦ эвакуировали из-за пакета с забытыми вещами

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Shutterstock

В Екатеринбурге крупный торговый центр (ТЦ) эвакуировали из-за пакета с забытыми вещами. Об этом со ссылкой на пресс-службу ТЦ сообщает Ura.ru.

По информации агентства, в магазине «ОБИ», расположенном в крупном торговом центре «Мега», обнаружили бесхозный пакет. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов, по рекомендации которых туда также прибыли кинолог и взрывотехник. Всех посетителей и сотрудников эвакуировали.

В результате проверки выяснилось, что в оставленном в магазине пакете находятся чьи-то забытые вещи. В пресс-службе ТЦ отметили, что безопасность посетителей и сотрудников находится в приоритете, и после обеспечения необходимых мер безопасности магазин и торговый центр продолжили свою работу в обычном режиме, передает Ura.ru. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее 1,5 тыс. человек эвакуировали из ТЦ в Краснодаре после сообщения о «минировании».

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