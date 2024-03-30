Российские военные сбили еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбит беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

Отмечается, что ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотником российский регион около 14:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день сообщалось, что средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал хутор Мухин Шебекинского городского округа.

27 марта от обстрела ВСУ в Белгороде пострадали более 180 квартир и 12 социально значимых объектов. Как уточнил Гладков, в здании выбиты окна на двух этажах, посечен фасад. Различные повреждения зафиксировали в 188 квартирах многоэтажных домов, одном частном жилом домовладении, 12 социально значимых объектах, одном нежилом помещении, в паркинге, а также в хозяйственных субъектах и в офисном помещении. Гладков добавил, что повреждены 65 автомобилей.

Ранее жилой дом загорелся под Курском при обстреле со стороны Украины.