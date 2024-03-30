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Российские военные сбили еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

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Reuters

Над Белгородской областью сбит беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

Отмечается, что ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотником российский регион около 14:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день сообщалось, что средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал хутор Мухин Шебекинского городского округа.

27 марта от обстрела ВСУ в Белгороде пострадали более 180 квартир и 12 социально значимых объектов. Как уточнил Гладков, в здании выбиты окна на двух этажах, посечен фасад. Различные повреждения зафиксировали в 188 квартирах многоэтажных домов, одном частном жилом домовладении, 12 социально значимых объектах, одном нежилом помещении, в паркинге, а также в хозяйственных субъектах и в офисном помещении. Гладков добавил, что повреждены 65 автомобилей.

Ранее жилой дом загорелся под Курском при обстреле со стороны Украины.

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