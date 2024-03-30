В ГД предложили внести в федеральный бюджет расходы на замену лифтов

Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Светлана Разворотнева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По мнению парламентария, единственно верный способ замены лифтов в многоэтажных домах — это подвести их под региональные программы капитального ремонта, но взносы на капремонт не позволят осуществить замену подъемных машин в связи с высокой стоимостью реконструкции.
«Он стоит где-то 2-3 млн», — раскрыла она, добавив, что взносов на капремонт никак не хватит на оплату замены лифтов.
Проблему поможет решить госбюджет, который позволит обеспечить рассрочку, когда лифт устанавливается сейчас, а оплата списывается постепенно.
«Нам надо субсидировать программу факторинга», — подытожила Разворотнева.
До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила к маю 2024 года разработать программу возрождения лифтовой отрасли в России.
Ранее в России анонсировали масштабную программу по замене старых лифтов.