Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ГД предложили внести в федеральный бюджет расходы на замену лифтов

В Госдуме предложили внести расходы на замену лифтов в федеральный бюджет

close
100%
Shutterstock/BestPhotoPlus

Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Светлана Разворотнева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению парламентария, единственно верный способ замены лифтов в многоэтажных домах — это подвести их под региональные программы капитального ремонта, но взносы на капремонт не позволят осуществить замену подъемных машин в связи с высокой стоимостью реконструкции.

«Он стоит где-то 2-3 млн», — раскрыла она, добавив, что взносов на капремонт никак не хватит на оплату замены лифтов.

Проблему поможет решить госбюджет, который позволит обеспечить рассрочку, когда лифт устанавливается сейчас, а оплата списывается постепенно.

«Нам надо субсидировать программу факторинга», — подытожила Разворотнева.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила к маю 2024 года разработать программу возрождения лифтовой отрасли в России.

Ранее в России анонсировали масштабную программу по замене старых лифтов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами