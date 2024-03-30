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Арестованных руководителей ЛГБТ-клуба* Pose внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг добавил в перечень террористов руководство ЛГБТ-клуба Pose

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Ludvig14/Wikimedia Commons

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов администратора и арт-директора ночного клуба Pose из-за пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные): <...> 18. Камильянова Диана Фаизовна, 04.11.1995 года рождения<...>; 19. Климов Александр Сергеевич, 27.03.2003 года рождения...», — следует из сообщения.

19 марта глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в Оренбурге впервые возбудили уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации в отношении ЛГБТ-клуба. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», в клубе «для своих» рейды проходили регулярно, последний состоялся 12 марта после доноса местной националистической организации.

Позже руководителей ночного клуба Pose арестовали.

Ранее в Брянске закрылся ночной клуб, у входа в который блогер сожгла свой паспорт.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ
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