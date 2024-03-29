Россиянин рассказал об отце, погибшем при попытке обезвредить стрелка в «Крокусе»

Сотрудник аэропорта Внуково Валентин Николаенков погиб при попытке обезвредить одного из стрелков в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам сына мужчины — Александра, его отец пришел на концерт с женой и близкими друзьями — супружеской парой. Во время нападения террористов Николаенков попытался защитить своих близких.

Александр подчеркнул, что его отец предпринял попытку добежать до одного из нападавших, когда тот перезаряжал оружие, чтобы обезвредить его, но «ситуация сложилась не в его пользу».

Сын погибшего подчеркнул, что гордился отцом при жизни, а теперь он для него герой.

В публикации отмечается, что Николаенков погиб под огнем другого террориста.

До этого стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл».

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».