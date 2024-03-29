Мэр Невинномысска о своем матерном видео: хорошо, постельное в сеть не попало

Мэр города Невинномысска Михаил Миненков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что ругался матом на покрышки вдоль дорог, поскольку у него «много эмоций», а времени «нежно разговаривать» нет. До этого в соцсетях появилось его видео с критикой дорожников, состоящее из матерных замечаний. По словам Миненкова, в период официальных мероприятий он «держит в норме» свою лексику.

«Внутренние вопросы по работе, нет времени сегодня нежно разговаривать. Бежать нужно. Приезжайте, с удовольствием покажу, как завхоз работает. Не люблю пресмыкающихся и юлящих людей, уверен, во внутренней переписке у каждого много ошибок, и орфографических, и пунктуации, и роликов, хорошо, постельные еще в сеть не попали, но и от этого не застрахован никто. Разговариваю со всеми на разном языке, некультурно просто залазить и копошиться в грязном белье. Держу лингвистику в норме в период официальных мероприятий, эмоций много, и поэтому перехожу на сленг, не замечаю, но собой занимаюсь! Считаю, что пример для других должен быть делом, а не словами. Что вам не нравится, то вы пикайте», — сказал он.

На кадрах, опубликованных в сети, Миненков сидит на пассажирском месте Toyota Camry и снимает улицы Невинномысска на камеру, комментируя их состояние с обилием обсценной лексики. У него вызывают возмущение покрышки, которыми украсили территорию вокруг частных домов, мусорных контейнеров и обочин дорог. Мэр сравнивает улицы с «колхозом» и задается вопросом, почему коммунальщики не могут убрать шины перед домами жителей города.

Также мэр обращает внимание на грязные дороги и предполагает, что их никто никогда не чистил. В конце видео он заключает, что зря поехал по этой улице, так как испортил настроение и себе, и зрителям.

Ранее Миненков объяснил, чем Невинномысск лучше Марселя, фразой «в центре города еще не ссым».