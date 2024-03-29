Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме высказались о дальнейшей судьбе «Крокуса»

Депутат Чернышов: люди должны решать, что появится на месте «Крокуса»

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Решение о восстановлении концертного зала «Крокус Сити Холл» должна принимать общественность. Об этом в разговоре с RT заявил вице-спикер Государственной думы РФ Борис Чернышов. По его мнению, на месте сгоревшего здания нужен объект, объединяющий людей.

«Место, куда близкие жертв теракта могли бы приходить, вспоминая их. Либо мемориальный комплекс. Все видели, какое количество людей приходило туда, на пепелище, в первые дни после трагедии, да и сейчас многие приходят», — отметил парламентарий.

Певец и сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов до этого заявил, что окончательного решения по восстановлению «Крокус Сити Холла» пока нет — владельцы будут ориентироваться на мнение президента РФ Владимира Путина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и общественности.

Агаларов сказал, что сейчас не может самостоятельно ответить на вопрос о том, что должно быть на месте концертного зала. Он допустил, что там может появиться как и зал с мемориалом, так и только мемориал. По его словам, новый комплекс может располагаться и в другом месте.

Ранее владелец и президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын направили 100 млн рублей на помощь пострадавшим в результате теракта.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами