В Госдуме высказались о дальнейшей судьбе «Крокуса»

Решение о восстановлении концертного зала «Крокус Сити Холл» должна принимать общественность. Об этом в разговоре с RT заявил вице-спикер Государственной думы РФ Борис Чернышов. По его мнению, на месте сгоревшего здания нужен объект, объединяющий людей.

«Место, куда близкие жертв теракта могли бы приходить, вспоминая их. Либо мемориальный комплекс. Все видели, какое количество людей приходило туда, на пепелище, в первые дни после трагедии, да и сейчас многие приходят», — отметил парламентарий.

Певец и сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов до этого заявил, что окончательного решения по восстановлению «Крокус Сити Холла» пока нет — владельцы будут ориентироваться на мнение президента РФ Владимира Путина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и общественности.

Агаларов сказал, что сейчас не может самостоятельно ответить на вопрос о том, что должно быть на месте концертного зала. Он допустил, что там может появиться как и зал с мемориалом, так и только мемориал. По его словам, новый комплекс может располагаться и в другом месте.

Ранее владелец и президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын направили 100 млн рублей на помощь пострадавшим в результате теракта.