На ремонт аэродромов в РФ потратят свыше 40 млрд рублей

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что в фонд ремонта аэродромов к 2030 году будет привлечено 40 миллиардов рублей. Его слова приводит ТАСС.

«Фонд сможет аккумулировать более 40 млрд рублей до 2030 года. Данные средства будут направлены исключительно на капитальный ремонт и строительство легковозводимых аэровокзалов преимущественно в местных аэропортах ДФО и Арктики», — сказал Ядров.

До этого министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что свыше ста аэродромов в России требуют ремонта и реконструкции.

14 марта Савельев сообщил о старте строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Он отмечал, что в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург не будут задействованы средства из Фонда национального благосостояния.

Ранее Путин анонсировал строительство скоростных ж/д магистралей до новых регионов.