Муфтий лично вручил награду 15-летнему гардеробщику «Крокуса»

Председатель Духовного управления мусульман Равиль Гайнутдин наградил 15-летнего гардеробщика «Крокуса» Ислама Халилова за спасение людей. Об этом сообщило РИА Новости.

Медаль «За заслуги» за смелость и спасение людей школьнику вручили во время пятничной молитвы в Соборной мечети в Москве. На церемонии присутствовали родители мальчика. На награждение Ислам пришел в тюркском головном уборе калпаке.

До этого «Газета.Ru» рассказала, как несколько школьников-гардеробщиков спасли больше сотни человек.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанные с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком на руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».