Мишустин назначил нового главу Росморречфлота

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение назначить на должность руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот) Андрея Тарасенко, который исполнял обязанности губернатора Приморского края. Об этом сообщается в Telegram-канале российского правительства.

Тарасенко был назначен врио губернатора Приморского края в 2017 году. На следующий год он участвовал в выборах главы региона от партии «Единая Россия», но одержать победу в первом туре не смог. Во втором туре кандидат от КПРФ Андрей Ищенко с большим отрывом лидировал на выборах по итогам предварительного подсчета голосов, однако после обработки 99% бюллетеней побеждал Тарасенко. Избирком аннулировал результаты второго тура, а в повторных выборах Тарасенко участвовать отказался.

При этом в 2020 году он был назначен председателем правительства Якутии и проработал там до 2 октября 2023 года. После этого он работал заместителем генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс».

До этого Mash сообщал, что экс глава Росморречфлота Захарий Джиоев был госпитализирован с сердечным приступом. По данным канала, 46-летнему Джиоеву при обследовании диагностировали полиорганную недостаточность и сердечную тахикардию и внутрибрюшное кровотечение. К настоящему моменту Захарий находится в реанимации под присмотром врачей, медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

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