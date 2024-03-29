При теракте в «Крокусе» погиб полковник ГРУ

При теракте в «Крокус Сити Холле» погиб полковник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Тимур Мясников, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на главу самарского отделения организации «Офицеры России» Артура Маливанчука.

По словам Маливанчука, Мясников пошел на концерт группы «Пикник» вместе с семьей после возвращения с СВО в отпуск. Во время нападения террористов мужчина успел вытолкнуть в безопасное место жену и ребенка, а сам попал под пули и был убит.

Мясников служил в третьей бригаде спецназа, Генеральном штабе ВС России.

До этого родители устроившего пожар в «Крокусе» террориста рассказали о последнем разговоре с ним.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее Воробьев сообщил о завершении спасательной операции в «Крокус Сити Холле».