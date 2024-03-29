Тяжело раненый в «Крокусе» гражданин Белоруссии скончался

Тяжело раненый в «Крокус Сити Холле» 43-летний гражданин Белоруссии скончался в больнице. Об этом сообщило посольство Белоруссии в Москве в своем Telegram-канале.

Мужчина проходил лечение в московской больнице имени Боткина.

Погибший Алим Иосифович Кошеваров получил многочисленные пулевые ранения во время чудовищного теракта. Посольство пообещало оказать помощь родным в возвращении его тела на родину.

До этого число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 382 человек.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком на руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».