Родители устроившего пожар в «Крокусе» террориста рассказали о последнем разговоре с ним

Родители террориста Далержана Мирзоева, который поджег концертный зал «Крокус Сити Холла», рассказали в беседе с Asia Plus о последнем разговоре с сыном.

По их словам, накануне трагедии в «Крокусе» он позвонил матери и сказал, что дела в России идут плохо, и 24 марта он собирается вернуться домой. Ничего подозрительного в его поведении не было, вспоминает отец.

Мирзоев-старший отметил, что его другой сын, вероятно, был причастен к деятельности «Исламского государства» (организация запрещена в России). Однако он заверил, что Далержан Мирзоев не поддерживал связь со своим братом.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

25 марта президент России Владимир Путин провел совещание по мерам, принимаемым после нападения на «Крокус». Он признал, что теракт, вероятно, был совершен руками боевиков ИГИЛ, однако задался вопросом, кто был главным заказчиком случившегося.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не отрицают возможность связи виновников теракта в «Крокус Сити Холле» с руководством Украины, но не могут давать каких-либо заявлений по этой теме, пока идет следствие.