В бразильском Ресифи загорелся небоскреб

Мощный пожар охватил небоскреб в районе Торре в бразильском городе Ресифи. Об этом сообщает CNN Brasil.

25-этажное здание под названием Botanik находилось на стадии строительства. Горит его верхняя часть.

Пожарные были незамедлительно направлены на место ЧП. Пока бушевал пожар, пошел дождь, что помогло работе спасателей.

Здание находится на улице Руа Реал да Торре и Падре Анчиета. Площадь застройки составляет около 17 тысяч квадратных метров. Это должно было быть 33-этажное здание высотой около 90 метров.

На кадрах из социальных сетей видно, что пожар начался на крыше небоскреба и распространился на несколько этажей ниже. Огонь стремительно идет вниз за счет материалов, используемых в строительстве.

Информации о возможных пострадавших не приводится.

Накануне сообщалось, что на птицефабрике «Вешкаймская» в Ульяновской области произошел пожар на площади 4 тыс. кв. метров.

Ранее уфимец повис на балконе, спасаясь от пожара в многоэтажке.