Политологи заявили об объединении российского общества на фоне теракта в «Крокусе»

Трагедия в «Крокус Сите Холле» и атаки на Белгород сплотили всю Россию — от граждан до корпораций. К такому мнению пришли участники организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) на площадке медиагруппы «Россия сегодня» круглого стола на тему «Единство и сплочение: как россияне отвечают на попытки расколоть общество».

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов отметил, что все погибшие в теракте 22 марта — мирные жители, пришедшие вечером в пятницу, после рабочей недели, отдохнуть на концерте легендарной рок-группы.

«Информационная атака, начавшаяся со стороны запада и киевского режима в первые же минуты после теракта, содержала «вбросы» о новых терактах в разных городах России, о виновности в теракте представителей тех или иных этнических групп, о якобы преступной халатности со стороны представителей власти и правоохранительных структур», — констатировал эксперт.

При этом он подчеркнул, что российское общество проявило сопереживание и сопричастность.

«Телеграмм и блогосферу попытались завалить конспирологией. Не стоит поддаваться на провокации. Исходим из того, что правоохранительные органы работают оперативно и слаженно, президент держит ситуацию на контроле. Мы должны соблюдать информационную гигиену», — добавил политолог.

По словам директора Института новейших государств, доцента Финансового университета при правительстве РФ Алексея Мартынова, россияне ответили на теракт сплочением, показали свою гражданскую зрелость, единство, приверженность высоким идеалам и традиционным ценностям.

«Важно не поддаваться ложным вбросам, ориентироваться только на информацию правоохранительных органов. Эта атака имела одну единственную цель — посеять панику, разлад в нашем обществе. Врагов напугала консолидация страны вокруг Владимира Путина и флага, и они пытались ужасом террора разбить это состояние мобилизации. Но не получилось в очередной раз», — заявил Мартынов.

В свою очередь политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова сказала, что целью любой террористической акции становится моральное разложение общества, опустошение и страх.

Она убеждена, что ни одна из так называемых «задач» теракта достигнута не была.

«Единство российского общества попросту не дало этому произойти», — заключила политолог.