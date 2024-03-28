Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме заявили, что США передавали РФ данные об угрозе теракта

Кирби: США передали РФ информацию об угрозе теракта перед трагедией в «Крокусе»

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

В Вашингтоне утверждают, что Соединенные Штаты поделились с Россией детальной информацией об угрозе теракта незадолго до трагедии в красногорском «Крокус Сити Холле». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«В преддверии атаки 22 марта США представили ясную и детальную информацию российским властям о террористической угрозе», – сказал Кирби.

До этого директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что Соединенные Штаты передавали России информацию общего характера о возможности терактов, отметив, что российская сторона это учла.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

24 марта Белом доме заявили, что США решительно осуждают теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», и подчеркнули, что террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) является общим врагом.

Ранее посол Антонов заявил о постоянных обманах России со стороны США.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами