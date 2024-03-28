В Белом доме заявили, что США передавали РФ данные об угрозе теракта

В Вашингтоне утверждают, что Соединенные Штаты поделились с Россией детальной информацией об угрозе теракта незадолго до трагедии в красногорском «Крокус Сити Холле». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«В преддверии атаки 22 марта США представили ясную и детальную информацию российским властям о террористической угрозе», – сказал Кирби.

До этого директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что Соединенные Штаты передавали России информацию общего характера о возможности терактов, отметив, что российская сторона это учла.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

24 марта Белом доме заявили, что США решительно осуждают теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», и подчеркнули, что террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) является общим врагом.

Ранее посол Антонов заявил о постоянных обманах России со стороны США.