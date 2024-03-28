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Двоих россиян наградили за мужество при спасении людей из «Крокуса»

Бастрыкин наградил двоих россиян за мужество при спасении людей из «Крокуса»

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил двоих россиян за спасение людей из «Крокус Сити Холла». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Им вручили медали Следственного комитета «Доблесть и отвага» за мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные в чрезвычайной ситуации.

До этого в Госдуме наградили школьников, спасавших людей во время теракта в «Крокусе».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком на руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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