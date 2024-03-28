Эксперт рассказала о деталях закона о посуточной аренде жилья

Уполномоченный представитель президента Гильдии риелторов Московской области в Серпухове, Пущине и Протвине Любовь Голубева в эфире «Радио 1» рассказала о деталях закона о порядке посуточной аренды жилья, подписанного президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, для того, чтобы сдать квартиру в краткосрочную аренду необходимо зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, либо как самозанятый, а также встать на учет.

«Закон обязывает, например, установить приборы учета в помещение, в котором осуществляется посуточная аренда, — водяные счетчики и счетчики электроэнергии. Это необходимо для регламентирования учета потребления», – уточнила Голубева.

Кроме того, закон требует от арендаторов бережного отношения к местам общего пользования. Если грамотно подойти к этому делу, новые требования не усложнят жизнь арендодателям, заключила эксперт.

Согласно закону, собственник жилого помещения вправе предоставить в аренду свое собственное жилье по договору найма, безвозмездного пользования или на ином законном основании. При этом также должны соблюдаться правила пользования жилыми помещениями, правила содержания общего имущества собственников помещений в доме, необходимо наличие счетчиков.

В случае если предоставление помещения нарушает жилищные права соседей, они вправе обратиться в суд.

Ранее стало известно, что в России резко выросла аренда однокомнатных квартир.