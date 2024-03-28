Пикетчики у посольства РФ в Аргентине издевались над пострадавшими в «Крокусе»

Демонстранты, собравшиеся у здания посольства России в Буэнос-Айресе, глумились над пострадавшими в теракте в красногорском «Крокус Сити Холле». Об этом заявил посол РФ Дмитрий Феоктистов, чьи слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметил, что посольство обратилось по этому вопросу к аргентинским властям.

По словам Феоктистова, шумная толпа собирается у посольства на протяжении последнего месяца, они называют себя «борцами с авторитарным режимом» в России. Участники акций выкрикивают под окнами посольства лозунги, сопровождаемые бранью.

«Дистиллированная, химически чистая ненависть, помноженная на ложное чувство безнаказанности», – подчеркнул посол.

По его словам, с каждым днем участники пикета ведут себя все более агрессивно. Феоктистов пояснил, что пикетчикам не дает покоя мемориал у стен посольства, посвященный трагедии в «Крокусе».

До этого Алла Пугачева заявила, что «скорбь должна быть в душе, а не в соцсети», за что подписчики подвергли ее критике.

Ранее обвиняемых в теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов и экстремистов.