Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Полтавской области полицию попросили доставить уклонистов в военкоматы

В Полтавской области сообщили о розыске около 30 тысяч военнообязанных

close
100%
РИА «Новости»

Официальный представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин сообщил изданию «Общественное», что областной военкомат обратился в полицию с просьбой доставить примерно 30 тыс. военнообязанных, которые нарушили законодательство в области мобилизации.

Он пояснил, что речь идет о нарушивших правила военного учета и законодательство в области обороны, мобилизации и мобилизационной подготовки. Согласно процедуре, полиция должна доставить таких людей в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК, военкомат).

«На человека, нарушившего административный кодекс, составляется протокол, затем постановление от начальника ТЦК. И если человек не уплатил штраф, то тогда [подается] обращение по поводу доставки [в военкомат]», — сказал он, добавив, что в большинстве случаев речь идет о людях, которые после получения повестки не явились в ТЦК.

До этого замглавы территориального центра комплектования Ивано-Франковской области Украины Роман Боднар заявил о 40 тыс. уклонистов в регионе.

Ранее на Украине назвали сроки демобилизации срочников.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами