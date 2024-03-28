В Полтавской области полицию попросили доставить уклонистов в военкоматы

Официальный представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин сообщил изданию «Общественное», что областной военкомат обратился в полицию с просьбой доставить примерно 30 тыс. военнообязанных, которые нарушили законодательство в области мобилизации.

Он пояснил, что речь идет о нарушивших правила военного учета и законодательство в области обороны, мобилизации и мобилизационной подготовки. Согласно процедуре, полиция должна доставить таких людей в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК, военкомат).

«На человека, нарушившего административный кодекс, составляется протокол, затем постановление от начальника ТЦК. И если человек не уплатил штраф, то тогда [подается] обращение по поводу доставки [в военкомат]», — сказал он, добавив, что в большинстве случаев речь идет о людях, которые после получения повестки не явились в ТЦК.

До этого замглавы территориального центра комплектования Ивано-Франковской области Украины Роман Боднар заявил о 40 тыс. уклонистов в регионе.

Ранее на Украине назвали сроки демобилизации срочников.