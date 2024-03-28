Путин проведет совещание по круглогодичным курортам

Президент РФ Владимир Путин проведет открытое совещание по федеральному проекту по созданию круглогодичных курортов «Пять морей и Байкал». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Подчеркивается, что совещание будет проходить в видеоформате и будет открыто для СМИ.

До этого Песков объяснил отсутствие Путина на месте теракта в «Крокусе».

По словам Пескова, он пока не готов ответить на вопрос о том, планируется ли встреча Путина с семьями и родственниками граждан, не выживших в результате теракта. «Если какие-то контакты будут необходимы, мы вас проинформируем», — сказал он журналисту, отвечая на вопрос.

При этом пресс-секретарь заверил, что с россиянами и гражданами других стран, близкие которых пострадали при атаке террористов, работают сотрудники медицинских и других служб.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла» произошел вечером 22 марта. По версии следствия, четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки, где должен был пройти концерт группы «Пикник».

Ранее Песков подтвердил, что Путина действительно пригласили во Веьтнам.