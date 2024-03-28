В Кремле заявили, что в планах Путина нет поездки в Белгород

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в планах Путина пока нет поездки в Белгород. Так он ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», не собирается ли президент посетить город в ближайшее время.

«Нет, пока поездки в Белгород нет в планах президента», — сказал он.

С начала марта 2024 года Белгород подвергается обстрелам практически в ежедневном режиме. Как говорил 23 марта губернатор региона Вячеслав Гладков, за предыдущие две недели в результате атак погибли 24 мирных жителя, еще 152 человека, среди которых 11 детей, пострадали.

Песков также ответил на вопрос журналистов, почему Путин не приехал в «Крокус Сити Холл» после теракта. По словам пресс-секретаря президента, такая поездка «была бы нецелесообразна», так как препятствовала бы работе штаба.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Москве произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. В результате теракта погибли не менее 143 человек, пострадали более 180 — они получили ранения, ожоги и травмы.

Ранее сообщалось, что Путин провел свою первую региональную поездку после выборов — он съездил в Торжок.