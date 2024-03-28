В новых регионах могут продлить мораторий на ЕГЭ на два года

Глава Роспотребнадзора Музаев допустил продление моратория на проведение ЕГЭ в новых регионах до 2028 года. Его слова приводит ТАСС.

Отмечается при этом, что выпускники могут сдать экзамены в форме ЕГЭ при желании.

«Мы в 2026 году по итогам посмотрим, если есть необходимость, этот мораторий можно будет продлить еще на пару лет. Дети не виноваты, что они учились по другим стандартам», — заявил чиновник.

До этого сообщалось, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) на ЕГЭ для отслеживания эпизодов списывания поможет снизить средний балл и уравнять регионы.

По словам профессора Института гуманитарных наук МГПУ Елены Алексейчевой, современные алгоритмы ИИ обучены распознавать подозрительное поведение учащихся, такое как необычные жесты или взгляды, фиксируя их для дальнейшего анализа экспертами. Это позволяет образовательным учреждениям сфокусироваться на реальных инцидентах, минимизируя ложные срабатывания и значительно экономя время наблюдателей.

Ранее Рособрнадзор назвал условия, при которых на ЕГЭ можно будет ссылаться на аниме.