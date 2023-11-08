Названы плюсы привлечения искусственного интеллекта к проверке ЕГЭ

Дальнейшее внедрение искусственного интеллекта в процесс ЕГЭ для отслеживания эпизодов списывания поможет снизить средний балл при поступлении, а также уравняет выпускников из разных регионов, сообщила «Газете.Ru» профессор Института гуманитарных наук МГПУ Елена Алексейчева.

На сегодняшний день ИИ контролирует аудитории в 84 регионах России. В будущем запланировано расширять использование нейросетей в школах.

По словам Алексейчевой, современные алгоритмы ИИ обучены распознавать подозрительное поведение учащихся, такое как необычные жесты или взгляды, фиксируя их для дальнейшего анализа экспертами. Это позволяет образовательным учреждениям сфокусироваться на реальных инцидентах, минимизируя ложные срабатывания и значительно экономя время наблюдателей.

«Нейросеть не заменяет человека при проверке ответов школьников, а дополняет его, выступая в роли первичного фильтра. Искусственный интеллект анализирует видеоматериалы и отмечает моменты для проверки, позволяя экспертам сосредоточиться на анализе наиболее значимых эпизодов», – подчеркивает Алексейчева.

По ее словам, всеобщее внедрение ИИ на ЕГЭ может сократить количество «образовательного туризма». Это практика переезда учащихся в регионы с менее строгим контролем сдачи экзаменов. Подобная унификация уровня контроля на всей территории России способствует созданию равных условий для всех учеников и поддерживает справедливость оценивания.

Кроме того, эксперт допускает возможное снижение среднего балла по стране как позитивный эффект от внедрения нейросетей, поскольку такое изменение будет отражать более честную картину уровня подготовки учащихся в регионах. Это улучшит качество образования, так как школы и ученики будут стремиться к реальному усвоению материала, а не к нахождению способов обойти контроль.

«Несколько лет назад, когда я работала еще в другом вузе, в приемной комиссии коллеги жаловались, что приезжали абитуриенты с сертификатами ЕГЭ по 90-100 баллов по русскому языку, которые не могли на месте даже заполнить заявление, поскольку русским языком практически не владели. В Москве всегда был более жесткий контроль списывания, поэтому, несмотря на большое число олимпиадников, средний балл здесь ниже», — рассказывает Алексейчева.

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