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Врач оценила, опасно ли пить воду из чайника с накипью

Врач Кашух: пить воду из чайника с накипью не опасно для здоровья

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Pexels

Пить воду из чайника с накипью допустимо, потому что это никак не отразится на здоровье человека. Об этом Life рассказала гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Накипь — это кальций, минерал, который человек ежедневно получает с пищей. Он делает кости и зубы крепкими, влияет на работу сердца и нервной системы, регулирует обмен веществ. Часть кальция, который организму не «пригодился», выводится с мочой. Именно этот факт породил миф о вреде накипи: считается, что соли из жесткой воды задерживаются в почках, постепенно из них формируются камни», — сказала эксперт.

Она уточнила, что это не совсем так. По ее словам, через почки выводится только около 30% кальция, остальное выходит с калом. Кроме того, концентрация кальция в воде с накипью не настолько большая, чтобы привести к образованию камней, заключила Кашух.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что соли кальция и магния из накипи создадут дополнительную нагрузку на мочевыделительную систему, если долго не очищать чайник.

Ранее был назван безопасный способ очистки чайника от накипи.

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