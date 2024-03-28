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Во Франции назвали теракт в «Крокусе» «гениальным ходом»

LCI: журналистка Нива назвала теракт в «Крокусе» гениальным ходом

Французская журналистка Анн Нива считает, что действия террористов в «Крокус Сити Холле» — это «гениальный ход». Об этом сообщает телеканал LCI.

«Если это сделали украинцы, то это мастерский ход. Я не утверждаю, что это они, но если это так, то это просто феноменально, ошеломительный ход», — сказала французская журналистка.

При этом она добавила, что данный теракт является самым кровавым за последние 20 лет в России.

«Мне хорошо известно отношение российских властей к террористам. К ним не проявляется никакой снисходительности», — отметила Нива.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар.

Преступники пытались скрыться с места преступления, но их задержали утром 23 марта на территории Брянской области.

Ранее специалист по оружию высказался о подготовке атаковавших «Крокус» террористов.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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