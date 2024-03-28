Производители сообщили о подорожании рыбных консервов на 25%

Производители рыбных консервов из тихоокеанской сардины (иваси) сообщили о подорожании продукции на 23-25%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Причиной роста цен стал высокий потребительский спрос на фоне сокращения предложения. Кроме того, вырос показатель экспорта консервов в Китай.

Повышение цен связывают также с ростом затрат на производство и удорожанием перевозок.

В этом году в России начался эксперимент по маркировке некоторых видов консервированных продуктов. Согласно ранее подписанному постановлению правительства РФ, эксперимент будет проводиться до 31 августа. Отмечается, что участие в эксперименте — добровольное, а коды маркировки предоставляются производителям бесплатно.

В рамках пилотного режима маркируются мясные и рыбные консервы, консервированные овощи, морепродукты, орехи, фрукты, грибы, помимо этого — желе, мармелад, фруктовые пюре. Эксперимент не распространяется на консервированные продукты детского питания для маленьких детей до 1 года.

Ранее сообщалось, что ряду регионов России могут предоставить квоту на экспорт консервов.