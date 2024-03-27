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Путин заявил о необходимости привлекать молодых специалистов в регионы

Владимир Путин призвал стимулировать молодежь работать в селах и малых городах

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Владимир Гердо/РИА Новости

Молодые и опытные специалисты должны привлекаться для работы в регионах, заявил президент России Владимир Путин на встрече с деятелями культуры Тверской области. Главу государства цитирует ТАСС.

Владимир Путин отметил, что вскоре после запуска высокоскоростной магистрали темп жизни в регионе приблизится к столичному.

«Динамика увеличится. Если до Москвы будет час, а до Питера отсюда час пятнадцать — это другая жизнь», — добавил президент.

По словам министра культуры Тверской области Ксении Глинки, программа «Земский работник культуры» внедряется для того, чтобы в регион приехало как можно больше молодых специалистов.

«С опытом люди здесь тоже нужны», — ответила Глинка на призыв президента.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о запуске программы «Земский работник культуры» с 2025 года в своем послании Федеральному собранию.

По этой программе специалист, который решит работать в селе или малом городе, сможет получить единовременную выплату в 1 млн рублей. При этом на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое больше.

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