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При обрушении моста в Балтиморе погибли шесть человек

WP: минтранс США подтвердил гибель шести человек при обрушении моста в Балтиморе

Минтранс США подтвердил гибель шести человек при обрушении моста в Балтиморе. Об этом пишет The Washinton Post.

Погибшие в момент ЧП вели строительные работы и из-за обрушения конструкций моста упали в воду. Двое из восьми членов строительной бригады смогли выжить.

До этого в штате Мэриленд ввели режим чрезвычайного положения с большим количеством пострадавших из-за обрушения моста в городе Балтимор.

26 марта телеканал Foxbaltimore сообщил, что в Балтиморе рухнул автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки. Причиной обрушения конструкции стало столкновение с грузовым судном. В мост врезался контейнеровоз, после чего конструкция рухнула в реку Патапско. Движение в районе моста полностью перекрыто, объезд осуществляется через соседний тоннель или через город.

Ранее сообщалось, что экипаж врезавшегося в мост в США судна может пробыть там еще 14 дней.

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