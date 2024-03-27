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Экипаж судна, врезавшегося в мост, может застрять в США на две недели

Daily Mail: экипаж врезавшегося в мост в США судна может пробыть там еще 14 дней

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Экипаж грузового судна Dali, врезавшегося в мост в Балтиморе (США), может пробыть на месте крушения объекта еще 14 дней. Об этом пишет Daily Mail.

На борту судна, управляемого сингапурской компанией Synergy Group, находятся 22 гражданина Индии. Предполагается, что никто из них не пострадал после столкновения. Тем не менее есть опасения, что они могут провести на борту еще две недели до того момента, когда обломки моста не будут убраны с носа судна.

До этого в штате Мэриленд ввели режим чрезвычайного положения с большим количеством пострадавших из-за обрушения моста в городе Балтимор.

26 марта телеканал Foxbaltimore сообщил, что в Балтиморе рухнул автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки. Причиной обрушения конструкции стало столкновение с грузовым судном. В мост врезался контейнеровоз, после чего конструкция рухнула в реку Патапско. Движение в районе моста полностью перекрыто, объезд осуществляется через соседний тоннель или через город.

Ранее иранский вертолет чуть не врезался в американский боевой корабль.

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