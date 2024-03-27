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СК назвал количество опознанных жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

СК: опознано 84 тела жертв теракта в «Крокусе», в том числе тела пяти детей

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Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency/Handout via Reuters

На данный момент опознано 84 тела жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В СК добавили, что среди опознанных — тела пяти детей в возрасте от девяти до 16 лет. Чтобы установить личности других жертв трагедии, проводятся молекулярно-генетические экспертизы, сообщили следователи.

До этого стало известно, что в Следственный комитет России поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате теракта в «Крокусе».

2 марта директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что в ведомство поступала информация о подготовке террористического акта до или во время выборов президента России, которые проходили с 15 по 17 марта 2024 года.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, как Белоруссия помогала ловить участников теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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