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В СПЧ рассказали, где находятся предполагаемые исполнители теракта в «Крокусе»

Член СПЧ Меркачева: четыре террориста из «Крокуса» находятся в СИЗО «Лефортово»

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Четверо предполагаемых исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» находятся в СИЗО «Лефортово» в одиночных камерах. Об этом заявила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, слова которой передает РИА Новости.

«Они все находятся в Лефортово, это абсолютно точно. Они содержатся в одиночных камерах, проходят сейчас карантин», — заявила Меркачева.

27 марта сообщалось, что Армения не присоединилась к заявлению Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ, осуждающему теракт к «Крокус Сити Холле» ввиду заморозки участия страны в организации.

В этот же день стало известно, что почти каждый восьмой опрошенный россиянин (13%) столкнулся с фейковыми сборами средств якобы для помощи пострадавшим при теракте в московском торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холл».

До этого президент переходного периода Мали Ассими Гоита в телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Ранее башкирского блогера задержали за стримы о теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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