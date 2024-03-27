Аэропорт Сочи вернулся к работе в штатном режиме после непогоды

Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Накануне аэропорт работал по фактической погоде из-за дождей и сильного ветра. В Сочи второй день наблюдались дождь, гроза и усиление ветра. Аэропорт работал по фактической погоде, но решение о посадке или направлении на запасной аэродром принимает экипаж того или иного воздушного судна.

В тот день самолеты пришлось направлять на запасные аэродромы. Специалисты воздушной гавани усилили службы оперативного обслуживания пассажиров и самолетов. Пассажирам советовали следить за временем вылета. Соответствующую информацию можно найти на электронных или онлайн-табло. По всем вопросам клиенты могли обратиться на горячую линию своей авиакомпании.

Однако уже к полудню 27 марта они вернулись в аэропорт. Сейчас погода в курортном городе восстановилась.

До этого сообщалось, что в аэропорту Волгограда пришлось посадить самолет, который летел из Москвы в Стамбул. Воздушное судно посадили раньше из-за неадекватного пассажира. Мужчину сняли с рейса и передали полиции.

Ранее экипаж авиарейса Уфа — Сургут объявил сигнал бедствия из-за пожара в шасси.